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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:03
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ile sağanak, Rize il geneli ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak, bölgenin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ile yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin sahil şeridinde rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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