Meteoroloji il il uyardı. Çok kuvvetli geliyor: Sağanak, sel, fırtına

Meteoroloji, 12 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. 26 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin, yarın (Pazartesi) bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ile Muğla, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin, yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARAŞ 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının, yarın (Pazartesi) il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü, Gümüşhane ve Giresun çevreleri ile yarın (Pazartesi) bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin, yarın (Pazartesi) bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTEP 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu

URFA 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu