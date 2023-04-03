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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) anlık, günlük ve haftalık hava durumu tahmini veriler, anlık hava durumu değerleri! 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehri uyardı.

Galeri Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:30
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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

1-Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya, Isparta, Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

2- HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

3- PAZARTESİ GÜNÜ YAĞMUR VAR MI İSTANBUL?Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

4- HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Güney ve Güneybatı ( Lodos), yarın ( Pazartesi ) öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğu ( Poyraz ) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

5- BUGÜN ANKARA HAVA DURUMU YAĞMURLU MU?Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

6- HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

7- BUGÜN İZMİR HAVA DURUMU NASIL?Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar Balıkesir'in batı ve kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

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Meteoroloji İstanbul dahil uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Kuvvetli olacak

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.RÜZGAR: Güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yarın sabahtan itibaren güney kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esecek.

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