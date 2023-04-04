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Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:10
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Meteoroloji uyardı: Akdeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana ve Osmaniye'nin kuzey ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların da yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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