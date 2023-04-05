Meteoroloji 9 ili turuncu 32 ili sarı kodla uyardı. Pencereden dışarı bakmadan sokağa çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalara göre: Ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışın, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Kırklareli, Edirne, Muğla, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski için uyarılar gelmeye devam ediyor.

METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Kırklareli, Edirne, Muğla, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması sebebiyle Meteorololoji Genel Müdürlüğü sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI; Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT: Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İŞTE BÖLGE BÖLGE İL İL METEOROLOJİ TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevreleri, öğle saatlerinden sonra Uşak çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin'nin batı kesimleri hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusunda bu gece, Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde, sabah saatlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu ilçeleri kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, (Karaman çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 17°C

Sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 21°C

Aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 20°C

Aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 15°C

Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

ELAZIĞ 7°C, 19°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 18°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

G.Antep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu