Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Altyapı Ankara'da yaşanan bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez

Başkentte dün öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı. Araçlar suda ilerleyemedi.

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını olan yerlerde tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yapmış. "Kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kg'ı aştı. Teyakkuz halindeyiz. İlgili birimlerin tüm izinleri kaldırıldı. Başkent 153 çağrı merkezimize gelen tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş son olarak da "Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyoruz." mesajını paylaştı.

“ALTYAPI, ÜSTYAPI BU KADAR KUVVETLİ YAĞIŞI TAHLİYE EDEMİYOR”

Dün yaşanan sağanak felaketinin ardından Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Öztel, Habertürk ekranlarından yaptığı açıklamada, “Örneğin dün Ankara’da bir saatte 38 milimetre yağmur düşmüş. 12 saatle bunu çarparsanız 300 – 400 milimetre yapıyor. Benim aklıma 300 milimetre deyince Bozkurt Kastamonu ve yüzlerce can kaybımız geliyor. Eğer sürseydi orada sürmüştü 7 saate yakın yağmıştı. Bunun bir parçası Ankara, Sivas, Denizli buralarda etkili oldu benzetmek gerekirse. Altyapı, üstyapı bu kadar kuvvetli yağışı tahliye edemiyor. Bunun için dünyada çeşitli çözümler üretilmeye çalışılıyor. Birkaç yılda yapılamayacak bir şey olduğunu sizler de tahmin edebilirsiniz. Milyonlarca insanın yaşadığı ara sokakları dahil olmak üzere altyapıyı değiştirmek ya da eklemek. Çoğu yerde ayrıldı zaten üçte biri Ankara’da da öyle önemli ölçüde bu yapılıyor. Yağış bir saatte 38 milimetre demek meteorolojide kırmızı uyarıyla bizim verdiğimiz artık insanların dışarıya çıkmaması gerektiren koşullar.” dedi.