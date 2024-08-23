Meteoroloji uyardı: Bu akşam başlıyor! Aşırı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji uyardı: Bu akşam başlıyor! Aşırı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağına dikkat çekerek, sel, su baskını, heyelan ve dolu riski konusunda uyarıda bulundu.

MGM'den yapılan uyarıda, yağışların özellikle Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Çorum, Kastamonu'nun güneyi ve Yozgat'ın kuzeyinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi.

SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKATLİ OLUN

MGM, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

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KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinde ve Konya’nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Bununla birlikte, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

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BÖLGESEL HAVA DURUMU

-Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- Edirne: 37°C, parçalı ve az bulutlu.
- İstanbul: 33°C, parçalı ve az bulutlu.
- Kırklareli: 34°C, parçalı ve az bulutlu.
- Kocaeli: 32°C, parçalı ve az bulutlu.

- Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Afyonkarahisar: 30°C, öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık.
- Manisa: 38°C, az bulutlu.
- Muğla: 33°C, az bulutlu ve açık.

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- Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak yağışlı.
- Adana: 34°C, yerel sağanak yağışlı.
- Antalya: 32°C, az bulutlu, iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
- Hatay: 31°C, kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı.
- Isparta: 32°C, öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

- İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinde sağanak yağışlı.
-Ankara: 33°C, kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- Çankırı: 33°C, yerel sağanak yağışlı.
- Eskişehir: 32°C, yerel sağanak yağışlı.
- Konya: 33°C, batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.


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