Meteoroloji uyardı. Kuvvetli geliyor. Herkes önlemini alsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durum raporunu yayımladı. Rapora göre, Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu'nun batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ayrıca Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji ve uzmanlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İŞTE HAVA DURUMU:

EDİRNE °C, 36°C

İSTANBUL °C, 32°C

KOCAELİ °C, 32°C

İZMİR °C, 34°C

MUĞLA °C, 38°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 31°C

HATAY °C, 32°C

ANKARA °C, 35°C

ESKİŞEHİR °C, 31°C

KONYA °C, 33°C

DÜZCE °C, 31°C

ZONGULDAK °C, 28°C

ARTVİN °C, 26°C

TRABZON °C, 29°C

ERZURUM °C, 29°C

VAN °C, 28°C

DİYARBAKIR °C, 41°C

ŞANLIURFA °C, 42°C