Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. Oraja teslim olacak illeri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller sıralandı. Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum'dan gelen "oraj" uyarısı dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şu şekilde:

“ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.”

MGM'nin açıklamasında hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilirken rüzgârla ilgili ise "Genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor" dendi.

Öte yandan hava durumuna dair tahminlerini sosyal medyadan paylaşan Hava Forum'dan 'oraj' uyarısı geldi. Afrika sıcaklarının etkisine girildiği belirtilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gök gürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir. Gelişmeleri takip ediyoruz, hafta içi netleşir."

Meteoroloji'nin bugün için yaptığı değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre il il beklenen hava durumu tahminleri şöyle:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

BURSA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

ADANA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Toroslar mevkisi kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 16°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

BOLU 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Iğdır çevreler ile yarın (Salı) öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 21°C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık