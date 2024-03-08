Meteoroloji’den 4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; yağışların, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır çevreleri, Mardin’in batısında, Batman’ın kuzey kesimlerinde ve Şanlıurfa’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Genel olarak yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle bin metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiği açıklandı.

Açıklamanın devamında; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.