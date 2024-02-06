Meteorolojiden 4 ile yoğun kar yağışı uyarısı! Eldiven atkı bere ne varsa hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sinop ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin edildi.

4 İLDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli kar yağışına dönüşeceği belirtilirken Rize, Artvin ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışların gelmesinin beklendiği ifade edildi.

DOĞU KARADENİZ VEDOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edildi.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına olarak eseceği belirtiliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (yani yaklaşık 10-20 cm), Ardahan’da yoğun (yaklaşık 20-50 cm) kar yağışı beklendiği ifade edildi. Bölgede rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği belirtilirken kuvvetli ve yoğun kar yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Trabzon çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (yaklaşık 51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (yaklaşık 20-60 cm) beklendiği ifade edildi. Rüzgârın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

“Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı” dendi.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı duyuruldu. Yağışların Trabzon ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi. Rüzgârın Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilirken iç kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayının beklendiği aktarıldı. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

ARTVİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı beklenirken bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiği ifade edildi.

MALATYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu