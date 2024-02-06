İstanbul'a son dakika uyarısı. Trakya’dan girişi yaptı 7 gün sürecek

Murat Şahin
İstanbul'a son dakika uyarısı. Trakya’dan girişi yaptı 7 gün sürecek
Afrika üzerinden gelen sıcaklık Trakya’dan İstanbul’a geldi. Hava sıcaklıklarının 7 gün boyunca artacağı açıklandı.

Meteorolojik kaynaklara göre kış mevsimi etkisini yitirdi. Afrika üzerinden gelen sıcak havanın Türkiye’ye giriş yaptığı açıklandı.

İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede Salı, Çarşamba ve özellikle Perşembe günleri sıcaklık artacak. Sıcak hava dalgasının İstanbul’da 6- 7 gün süreceği belirtildi.

Hava Forum sitesinden yapılan açıklamada “Afrika, Balkanları etkisiz hale getirerek Trakya sınırımızdan ülkemize sokuldu. 6-7 gün misafirimiz olacak. Yurdun büyük bir kısmı bol güneşin etkisinde... Hava bahar modunda, ılıkçılar çok mutlu ! Güneş gözlüklerinizi takmayı unutmayın... İyi günler...” denildi.

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ORHAN ŞEN DE UYARDI:

Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından Şu paylaşımı yaptı:

Bugün Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, su baskınları yapabilir. Bayburt, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan’da yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor. Bölgede İç kesimlerde lodos kıyıda karayel zamanla fırtına hızında.

Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Özellikle kuzey bölgeler ortalamanın 10 derece üzerinde olacak. Bu hava normal değil. İstanbul'da bugün 15, pazar pazartesi 17-18 derece. Yağışlar da kesildi. Haftaya salı gününe kadar da yağış yok.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE DİYOR?

İç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığının artacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı.

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