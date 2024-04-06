Meteoroloji’den 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt için sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yağışların, pazar günü öğle saatlerinden itibaren başlayacağı ifade edilirken, Diyarbakır kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu, Batman, Siirt ve Şırnak'ın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.
METEOROLOJİ UYARDI
Öte yandan; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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