Meteoroloji’den 5 il için sağanak yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Meteoroloji’den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için sağanak yağış uyarısı yaparken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

Meteoroloji'den Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt için sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yağışların, pazar günü öğle saatlerinden itibaren başlayacağı ifade edilirken, Diyarbakır kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu, Batman, Siirt ve Şırnak'ın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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