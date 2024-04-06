Bolu'da soyguncular kuyumcudan 2 buçuk milyon TL'lik altın çaldı

Alınan bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 milyon 500 bin liralık kuyumcu soygunu yapıldı. Geçtiğimiz ay yapılan soygunla ilgili çalışmalarını yürüten polis ekipleri, İstanbul'da konuyla alakalı bir operasyon düzenledi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gerede Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 kişi olduklarını tespit ettikleri soygunculardan D.C. adlı şüpheli şahsa operasyon yapıldı. İstanbul’da yakayı ele veren şahıs verdiği ifadenin sonrasında Gerede adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.