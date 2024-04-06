Bayram tatili yolunda kaza: 3 kişi yaralandı

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi, İstanbul istikametinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden F.A.A. yönetimindeki cip ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.G'ye ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin hemen ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başladı.