Bayram tatili yolunda kaza: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bayram tatili yolunda kaza: 3 kişi yaralandı
Bayram tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yollara çıkarken, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki aracın çarpışması ile meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi, İstanbul istikametinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden F.A.A. yönetimindeki cip ile çarpıştı.

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Kazanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.G'ye ilk müdahaleyi yaptı.

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İlk müdahalenin hemen ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başladı.

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