9 kişinin bindiği otomobil takla attı: 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
9 kişinin bindiği otomobil takla attı: 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı
Diyarbakır’da 9 kişinin bindiği otomobilin kontrolden çıkması ve ardından takla atması sonucu 6'sı çocuk, 9 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi’nde otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolünden çıkarak takla attı.

aw178257-03.jpg

Takla atan araç yol kenarından boş araziye uçarken, kazada 5 yaşındaki E.Ç., 65 yaşındaki N.K., 39 yaşındaki M. A., 4 yaşındaki A.H., 2 yaşındaki M.A, 2 yaşındaki H.Ş., 19 yaşındaki Y. Ş., 5 yaşındaki L.Y.Ş ve 1 yaşındaki S.Ş. yaralandı.

aw178257-05.jpg

Kazanın hemen ardından diğer sürücüler tarafından durumun yetkilileri bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

aw178257-01.jpg

Yaralı 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hemen ardından zaman kaybedilmeden hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Bolu'da soyguncular kuyumcudan 2 buçuk milyon TL'lik altın çaldı
Bolu'da soyguncular kuyumcudan 2 buçuk milyon TL'lik altın çaldı
Balonun peşinden caddeye koşan iki yaşındaki oğlunu kıl payı kurtardı
Balonun peşinden caddeye koşan iki yaşındaki oğlunu kıl payı kurtardı
Bayram tatili yolunda kaza: 3 kişi yaralandı
Bayram tatili yolunda kaza: 3 kişi yaralandı
Meteoroloji’den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Samsun'da bir aracın içinden çıkan 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Samsun'da bir aracın içinden çıkan 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'a şans doğdu. Kenny Tete gelişmesi
Galatasaray'a şans doğdu. Kenny Tete gelişmesi
Son Haberler
Bu sabah meydana gelen sis böyleydi Gündem
Bu sabah meydana gelen sis böyleydi
Her derde derman kenger ve gulik otları tezgahlardaki yerini aldı Yerel Haberler
Her derde derman kenger ve gulik otları tezgahlardaki yerini aldı
Galatasaray taraftarı evinin dış cephesine Icardi yazdırdı. Sosyal medyada gündem oldu Spor
Galatasaray taraftarı evinin dış cephesine Icardi yazdırdı. Sosyal medyada gündem oldu
Bakırköy Cumartesi Pazarı’nı birbirine kattı. Yakalanan hırsız bomba var diye bağırdı Gündem
Bakırköy Cumartesi Pazarı’nı birbirine kattı. Yakalanan hırsız bomba var diye bağırdı
Erzincan'da bayram öncesi trafik denetimi Yaşam
Erzincan'da bayram öncesi trafik denetimi
Stresi 5 dakikada Beşiktaş yapıyor. Korkulu rüyanızı bitirecek yöntem Sağlık
Stresi 5 dakikada Beşiktaş yapıyor. Korkulu rüyanızı bitirecek yöntem
Rafet El Roman'ın eşsiz dans figürleri sosyal medyayı salladı Video
Rafet El Roman'ın eşsiz dans figürleri sosyal medyayı salladı