9 kişinin bindiği otomobil takla attı: 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

Elde edilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi’nde otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolünden çıkarak takla attı.

Takla atan araç yol kenarından boş araziye uçarken, kazada 5 yaşındaki E.Ç., 65 yaşındaki N.K., 39 yaşındaki M. A., 4 yaşındaki A.H., 2 yaşındaki M.A, 2 yaşındaki H.Ş., 19 yaşındaki Y. Ş., 5 yaşındaki L.Y.Ş ve 1 yaşındaki S.Ş. yaralandı.

Kazanın hemen ardından diğer sürücüler tarafından durumun yetkilileri bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hemen ardından zaman kaybedilmeden hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.