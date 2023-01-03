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İstanbul'da sisli ve puslu hava hafta sonuna kadar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, "Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. O sistemle beraber sisin ve pusun etkisi iyice azalacak." dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:33
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Meteoroloji'den Analiz ve Tahminler Şube Müdürü açıkladı. İstanbul'da sisli ve puslu hava hafta sonuna kadar etkili olacak

İstanbul'da sisli ve puslu hava hafta sonuna kadar etkili olacak
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Sis ve pus özellikle Boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu'nda etkisini gösteriyor.

Sis ve pus nedeniyle sürücüler ilerlemekte sıkıntı yaşarken, deniz ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz yaptığı açıklamada, İstanbul'da özellikle pazartesi ve salı günü sisin yoğun olduğunu belirtti.

Sisli havanın iç kesimlerin yanı sıra Boğaz çevresinde de etkili olduğunu anlatan Şahbaz, "Bu durum deniz ulaşımında olumsuzluklar yaratabilir. Çarşamba günü İstanbul yağışlı bir havaya sahip olacak ve nispeten sisin etkisi azalıyor. Bugün de daha çok sisten ziyade pus olabilir." dedi.

Şahbaz, perşembe, cuma, cumartesi günleri ise sisli ve puslu bir hava görüleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. O sistemle beraber sisin ve pusun etkisi iyice azalacak. Sisli ve puslu hava İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak. Yurdumuz yüksek basınç etkisi altında. Bu yüksek basıncın merkezi hem yağışsız bir havaya hem de gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisli, puslu bir havaya sebep oluyor."

"Hava kalitesinde düşüşler meydana gelebilir"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un bugünlerde meteorolojik şartlar yüzünden yüksek basınç etkisi altında olduğunu söyledi.

Bu yüzden rüzgar hızının düşük seyrettiğini belirten Toros, "Bu durumda sıcaklık terselmesi daha etkili olabiliyor. Hava düşey ve yatay yönde yeterince karışamamaktadır. Yüksek basınç etkisiyle İstanbul'da pus ve sis hadisesi meydana geliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, sis ile pusun farklı olduğunu ve bunun insanlar tarafından karıştırıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sis, atmosferde çok küçük asılı su damlacıklarının varlığıdır. Su damlacıklarından dolayı görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşerse sis, üzerinde ise pus olarak adlandırılır. Bugünlerde İstanbul'da bazen sis, bazen de pus oluyor. Bu durum ulaşım başta olmak üzere birçok şeyin aksamasına neden oluyor. Sis ve pusun hava kirliliği ile karıştırılmaması gerekir. Bununla birlikte meteorolojik şartlar yüzünden bilhassa araçlardan, ısınmadan ve tesislerden çıkan kirleticiler yeterinde dağılmamaktadır. Hava kalitesinde düşüşler meydana gelebilir. Hava kalitesi ölçüm verilerine göre İstanbul genelinde hava kalitesinin genel hatlarıyla orta seviyede olduğu gözükmektedir."

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