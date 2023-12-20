Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Kaynak: AA
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı" başlığıyla bir rapor yayımladı.

Raporda, yapılan son tahmine göre, Akdeniz'de rüzgar yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde eseceği ifade edildi. Kuvvetli fırtınanın, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

FIRTINA 6-8 ŞİDDETİNDE ESECEK

Güney Ege'de ise yarın ilk saatlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

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