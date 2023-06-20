Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'da saat 19.00 itibariyle, özellikle Avrupa yakasında sağanak yağışın etkili olacağı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışın saat 19.00 itibariyle, özellikle Avrupa yakasında etkili olacağı belirtildi.

AVRUPA YAKASINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19.00 TSİ'ye kadar, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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