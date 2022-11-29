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Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir son dakika uyarısı geldi. Bugün İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İki kent için Çarşamba gecesinin ilk saatlerinden itibaren kar bekleniyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:27
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Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verildi

Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Kıyı Ege ile iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA KAR GELİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu, Erzincan çevresi ile Erzurum'un güney kesimlerinin yarın (Çarşamba) gecenin ilk saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği; yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 6, Erzurum’da 4, Bayburt’ta 2 derece ölçülürken Erzincan’da ise 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 12, Bayburt’ta 11, Erzurum ve Ardahan’da 8 derece olması öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 13

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