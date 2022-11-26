Kerem Ökten İstanbul'a karın yağacağı tarihi açıkladı. Hazırlığınızı yapın

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlamışken, İstanbul'a henüz kar yağışı uğramadı. İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, hava tahminleri...

Bazı illerde sağanak yağış ve soğuk hava devam ederken, bazılarına ise kar yağışı uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, 25 il için "Sarı Kodlu" uyarıda bulundu.

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'nin ‘Sarı kod’ uyarısından sonra ise Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Hakkari, Karabük, Aksaray, Nevşehir, Batman, Bitlis ve Bolu'ya mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden günler öncesinden kar yağışı uyarılarında bulundu. Kar ile erken tanışacağımızı ifade eden Ökten, "Dikkat! 5 Aralık'ta Ülkemize, İstanbul dahil, kar yağışları gelebilir." diye konuştu.

"5 ARALIK'TA KAR YAĞIŞLARI GELEBİLİR"

Ökten'in paylaşımı şöyle:

"Dikkat! 5 Aralık'ta Ülkemize, İstanbul dahil, kar yağışları gelebilir. Hem Avrupa hem de Amerika meteoroloji modelleri hemfikir. Yakından takip ediyorum. Kar ile erken tanışabiliriz..."