Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Kaynak: DHA
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji, yarın Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerinden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde (Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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