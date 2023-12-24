Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bursa ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir ve Kütahya illerinin kuzey kesimlerinde yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR 40/60 KM/S HIZINDA ESECEK

Yağışlı havanın öğleden sonra bölgeyi terk etmesi beklenirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Rüzgarın ise batı ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde ise 40 ila 60 kilometre saat hızında kuvvetlice eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan rüzgarın sabah saatlerinde batı ve güneybatılı yönlerden 40 ila 60 kilometre saat hızında esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Meteoroloji, oluşması muhtemel soba ve bacı gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.