Meteoroloji'den 5 il için yoğun sis uyarısı: 31 Ocak'a kadar sürecek

Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan sisin, 31 Ocak’ta öğlene kadar devam edeceği belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu illerde sisin etkisini artıracağını duyurdu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Son değerlendirmelere göre; bölgemizin iç ve kuzey kesimlerindeki sis; önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle geceleri ve sabahları Çanakkale’nin iç ve kuzeyi, Çanakkale Boğazı; Balıkesir’in iç ve kuzeyi; Manisa merkez ve çevresi; İzmir’in güneyi ve içi; Aydın’ın batısı gibi yerlerde uzun süreli ve yoğun olarak görülecek. Bu nedenle hava kalitesi düşecek ve görüş mesafesi azalacak. Kara, hava ve deniz ulaşımında sorunlar yaşanabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.”