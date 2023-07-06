Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre bu akşam saatlerinde Eskişehir’in kuzey ile batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre bu akşam saatlerinde Eskişehir’in kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmini yapıldı.

Gece saatlerinde Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülen raporda, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece düşeceği belirtildi.

BAZI NOKTALARDA DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yayımlanan raporda; yağış beklenen sahada yer seviyesi ile yüksek atmosferdeki sıcaklık farkından dolayı yağışların bütün sahada değil, yerel olacağı ifade edilirken, bazı noktalarda dolu yağışı ile birlikte kısa süreli etkili olabileceği konusunda uyarılara yer verildi.

Yağış beklenen Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük ise 27 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı öngörüldü. (İHA)