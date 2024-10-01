Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor. 1 Ekim 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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METEROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli'de yerel olarak kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.