Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Marmara bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis olacağı söylendi.
EDİRNE 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olacak
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu olacak
KIRKLARELİ 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olacak
KOCAELİ 19°C
Parçalı ve çok bulutlu olacak