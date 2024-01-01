Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı olacak. Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı düşünülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olacağı ifade edildi.