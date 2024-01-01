Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın

Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji, ocak ayının ilk haftasında hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. Birçok iş sektörünün izinli olduğu 1 Ocak günü (bugün) Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.
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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı olacak. Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı düşünülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olacağı ifade edildi.

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Marmara bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis olacağı söylendi.

EDİRNE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olacak

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu olacak

KIRKLARELİ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olacak

KOCAELİ 19°C

Parçalı ve çok bulutlu olacak

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 3

EGE

Ege Bölgesinin Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis olacak.

AFYONKARAHİSAR 12°C

Parçalı bulutlu olacak

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak

İZMİR 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacak

MANİSA 15°C

Parçalı bulutlu olacak

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 4

AKDENİZ

Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi.

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı duyuruldu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis beklendiği duyuruldu.

ADANA 20°C

Az bulutlu olacak

ANTALYA 18°C

Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacak.

HATAY 14°C

Az bulutlu olacak.

MERSİN 19°C

Parçalı bulutlu olacağı belirtilirken gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı olacak.

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 5

İÇ ANADOLU

Konya ve Kırşehir çevrelerinin gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis olacak.

ANKARA 10°C

Parçalı bulutlu olacak

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı bulutlu olacak

KONYA 11°C

Parçalı bulutlu ve gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak

YOZGAT 9°C

Parçalı bulutlu olacak

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 6

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz’in genel anlamda parçalı bulutlu geçeceği tahmin edildi. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ile sis beklendiği duyuruldu.

BOLU 13°C

Parçalı bulutlu olacak

DÜZCE 17°C

Parçalı bulutlu olacak

KASTAMONU 7°C

Parçalı bulutlu olacak

ZONGULDAK 17°C

Parçalı bulutlu olacak

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz’de havas parçalı bulutlu geçecek. Bölgede sağanak yağışın beklenmediği ifade edildi. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis beklendiği ifade edildi.

AMASYA 12°C

Parçalı bulutlu olacak

SAMSUN 17°C

Parçalı bulutlu olacak

TOKAT 12°C

Parçalı bulutlu olacak

TRABZON 16°C

Parçalı bulutlu olacak

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 8

DOĞU ANADOLU

Ülkemizin doğusunun parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. Gece ve sabahın ilk saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis beklendiği aktarıldı.

ERZURUM 6°C

Parçalı bulutlu olacak

KARS 6°C

Parçalı bulutlu olacak

MALATYA 7°C

Parçalı bulutlu olacak

VAN 8°C

Az bulutlu olacak

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis beklendiği duyuruldu.

DİYARBAKIR 11°C

Az bulutlu ve açık olacak

GAZİANTEP 15°C

Az bulutlu ve açık olacak

MARDİN 13°C

Az bulutlu ve açık olacak

SİİRT 12°C

Az bulutlu ve açık olacak

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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 10
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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 11
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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 12
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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 13
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Meteorolojiden yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı. Şemsiyesi olmayan evden çıkmasın 14
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