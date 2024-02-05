Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Doğu Anadolu’nun Kuzeydoğusunda yoğun kar yağışlarının beklendiğini açıklarken, yağıştan ötürü doğabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Doğu Anadolu’nun Kuzeydoğusu için yoğun kar alarmı verdi.

Buna göre, Erzurum’un kuzeyinde bulunan İspir, Pazaryolu, Olur, Uzundere, Şenkaya, Oltu ve Tortum ilçeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan’da yoğun (20-50 cm) kar yağışı beklenirken, bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Kuvvetli ve yoğun kar yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması, buzlanmam ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskinin bulunması nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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