AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun

Kaynak: Haber Merkezi
AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun
AFAD Rize için kar, yağmur ve fırtına uyarısı yaparak “Tedbirli olun” dedi. Meteoroloji de Rize ve Doğu Karadeniz için uyarı yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize için kritik bir uyarıda bulundu. AFAD, Rize'de beklenen çok kuvvetli yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Uyarıda "Tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

AFAD Rize İl Müdürlüğü’nden yapılan uyarıyla vatandaşlar afetlere karşı uyarıldı. Rize İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların telefonuna kısa mesaj gönderildi.

Mesajda “Meteorolojiye göre bu aksam itibariyle Rize’de çok kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar bekleniyor. Buzlanma, tipi, çiğ, sel ve heyelana karşı tedbirli olun” denildi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

5 Şubat Pazartesi günü,

Rize ile Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli, Ardahan’da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

METEOROLOJİ’DEN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan uyarıda ise “Rize ve Artvin Kuzeyinde Kuvvetli Yağmur, Yükseklerinde Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!” açıklaması yapıldı.

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