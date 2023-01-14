Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. DİYARBAKIR: 6°C; Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. GAZİANTEP 4°C; Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. SİİRT 8°C; Parçalı ve çok bulutlu. ŞANLIURFA 8°C; Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu.