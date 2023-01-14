Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile Adana'nın güney çevreleri ile Antalya'nın kıyı kesimlerinin sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. ADANA 16 °C; Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı. ANTALYA 18°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. ISPARTA 10°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu. MERSİN 17°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu.