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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinde yağış bekleniyor. Sağanak yağışın kuvvetli olacağı belirtilen Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa için "sarı" alarm 

Galeri Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:15
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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan verilere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor."Sarı" alarm verilen Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep'in yanı sıra, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

MARMARA: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. EDİRNE 8°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu. İSTANBUL 11°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu. KIRKLARELİ 8°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu. KOCAELİ 14°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

EGE: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Aydın'ın güney çevreleri ile Muğla'nın hafif sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. A.KARAHİSAR 7°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu. DENİZLİ 14°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu, İZMİR 15°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu. MUĞLA 14°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile Adana'nın güney çevreleri ile Antalya'nın kıyı kesimlerinin sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. ADANA 16 °C; Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı. ANTALYA 18°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. ISPARTA 10°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu. MERSİN 17°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

İÇ ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA 7°C; Parçalı bulutlu. ESKİŞEHİR 9°C; Parçalı bulutlu. KAYSERİ 7°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu. KONYA 8°C; Parçalı bulutlu.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

BATI KARADENİZ: Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 11°C; Parçalı ve çok bulutlu. KASTAMONU °C, 6°C; Parçalı bulutlu. SİNOP °C, 14°C; Parçalı bulutlu. ZONGULDAK °C, 11°C; Parçalı ve çok bulutlu.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA 7°C; Parçalı bulutlu. SAMSUN 13°C; Parçalı bulutlu. TOKAT 7°C; Parçalı bulutlu. TRABZON 14°C; Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. AĞRI 1°C; Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM -1°C; Parçalı ve çok bulutlu MALATYA 2°C; Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN 1°C; Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. DİYARBAKIR: 6°C; Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. GAZİANTEP 4°C; Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. SİİRT 8°C; Parçalı ve çok bulutlu. ŞANLIURFA 8°C; Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu.

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Dışarı çıkarken hazırlıklı olun

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