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Geliyor gelmekte olan. Mor bölgelere dikkat hepiniz hazırlıklı olun

Meteoroloji uydu görüntülerinde mor renkle belirtilen fırtına, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olacak. Yetkililer, çatı uçmaları, baca zehirlenmeleri ile ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:31
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Mor bölgelere dikkat hepiniz hazırlıklı olun

Geliyor gelmekte olan. Mor bölgelere dikkat hepiniz hazırlıklı olun
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Medyaradar'ın haberine göre, Meteoroloji uydu görüntülerinde Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olacak fırtınanın mor renkle belirtilen görüntüleri yaşanacak kötü havanın durumunu gözler önüne serdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batı kesimlerinde ) ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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UmidaUTursunova
16.01.2023 17:40
Allah yar yardımcımız olsun çok geçmiş olsun  
 
Umida
16.01.2023 17:39
Şimdiden geçmiş olsun  
 
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