Geliyor gelmekte olan. Mor bölgelere dikkat hepiniz hazırlıklı olun

Medyaradar'ın haberine göre, Meteoroloji uydu görüntülerinde Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olacak fırtınanın mor renkle belirtilen görüntüleri yaşanacak kötü havanın durumunu gözler önüne serdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batı kesimlerinde ) ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.