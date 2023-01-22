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Meteoroloji bölge bölge harita paylaşarak uyardı: Türkiye'yi etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Ülkenin batı kesimlerinin bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege'nin ise sağanak yağışlı ve sisli olacağı duyuruldu. Sisli havanın tüm yurdu etkisi altına alacağı aktarıldı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 08:48
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Sisli hava tüm ülkeyi etkisi altına alacak

Meteoroloji bölge bölge harita paylaşarak uyardı: Türkiye'yi etkisi altına alacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'yi sis ve sağanak yağış etkisi altına alacak. Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağış beklentisi yüksek. Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve kuvvetli fırtına gerçekleşecek.

ÇOK BULUTLU HAVA VE SİS ETKİLİ OLACAK

Ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilirken  Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ifade edildi. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis beklendiği aktarıldı.

İŞTE GÜNCEL HAVA TAHMİN RAPORLARI

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu


EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve
pus bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı


AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu


İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu


BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu


DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu

 

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