Metin Akpınar'dan büyük itiraf: O gece neler olduğunu açıkladı. Evlilik dışı ilişkide son gelişme

Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın ismi bir süredir evlilik dışı ilişkisinden olan çocuklarıyla anılıyor.

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Metin Akpınar'ın başka bir kadınla birlikteliğinden doğduğu öne sürülen Duygu Nebioğlu'nun yapılan DNA testi sonucu Metin Akpınar’ın öz kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu’nun ikiz kardeşi olan Sevgi Nebioğlu'nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıktı.

İddialar karşısında 2 gündür sessizliğini koruyan Metin Akpınar, bugün sessizliğini bozarak yaptığı yazılı açıklamayla iki kız çocuğunun da kendisine ait olduğunu kabul etti.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi,

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

“KENDİLERİNİ İLK TANIDIĞIMDAN İTİBAREN ÇOCUKLARIM OLARAK KABUL ETTİM”

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

"ÇOCUKLARIMIN VARLIĞINDAN HABERİM YOKTU”

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.

Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.

Metin Akpınar"