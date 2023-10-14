Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrındaki yeni detay şoke etti. Evlilik dışı 2 kızı olduğu ortaya çıkmıştı

Yeşilçam'daki sayısız filmiyle hafızalara kazınan Metin Akpınar'ın evlilik dışı iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. İkiz kızlarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Akpınar "Sadece bir gece beraberliğim oldu" diyerek yaşananları kabul etti. Usta oyuncunun iki tane de torunu olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrındaki yeni detay şoke etti. Evlilik dışı 2 kızı olduğu ortaya çıkmıştı

Türk sinemasının efsane isimlerinden ve adı Zeki Alasya ile özdeşlemiş olan Metin Akpınar son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Duygu Nebioğlu’nun açtığı babalık davasının ardından, Metin Akpınar’ın aslında evlilik dışı iki kızı olduğu haberi gündem olmuştu.

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62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan usta sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Sevgi Nebioğlu'nun evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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Anaokulu öğretmeni olan Sevgi Nebioğlu Katırcı da kardeşi gibi Metin Akpınar’a dava açtı. Ancak dava henüz sonuçlanmadı.

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