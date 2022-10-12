Metin Akpınar’dan tartışma yaratacak sözler: Türk milletinin kararlarından ödüm patlıyor

Sinema ve tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Akpınar'ın, Antalya Spor Salonu'ndaki buluşmada, siyasi başlıklara ilişkin yaptığı konuşması gündem oldu.

Akpınar, muhalefet partilerinin bir araya geldiği Altılı Masa hakkında, "Yeniden parlamenter sisteme geçme kararında birleştiler. Ayrı düşünen partiler, ayrı programları olan, manifestoları olan insanlar bir araya geldiler bu iş için, artık sandık emniyeti seçimin emniyeti bakımından, sandık güvenliğini korumak anlamında anlaştılar tamam. Yok 'şimdi kim bakan olacak, kim Kültür Bakanı olacak, kim Başkan olacak, Başkan olur mu, olmaz mı, biz noteriz, noter değiliz, masadan kim kalkar, kalkarsa biz ne yaparız, dağılır mıyız?, Birliğe devam mı ederiz?' falan gibi şeyler basının çok üstünüze geldiği olaylardır. Bu taleplerde bulunmayın. 6'lı masadan ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak" dedi.

Metin Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve alleglliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık. O yüzden önce eğitim eğitim eğitim..." ifadelerini kullandı.