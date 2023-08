Metin Oktay'dan Mauro Icardi'ye: Ayıp oluyor ama

Öbür dünyadaki tanıdıklarım bu dünyadaki tanıdıklarımdan daha çok artık! Her geçen gün de aralarına yenileri ekleniyor.

Yaşlanıyorum demek ki; bu dünyada "Abi" dediklerimin sayısı giderek azalıyor.

Anlıyorum ki; sıra bana da geliyor!

Ama korkmuyorum ölümden; tam tersine şanslı sayıyorum kendimi. Çünkü kaybettiklerim arasında o kadar iyi insanlar vardı ki; gittiğimde o tarafa yalnızlık çekmeyeceğim en azından. Bu beni teselli ediyor.

Tanıdığım insanlardan biri de Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay'dı. Zaman zaman masasına oturttu, sohbetine ortak etti.

Sadece sahaların kralı değildi, insanlığın da krallarındandı.

"I love you. Seni seviyorum küçük Co" diye takılırdı bana ve sevdiği diğer insanlara... Sevmediklerine ise... Bunu bilemedim; çünkü sevmediği kimseyi görmedim. Söylemezdi de zaten. İçine atardı belki de.

Öyle güzel adamdı ki; "Futbol oynarken bana arkadan faul yapana ne kadar sert yaparsa yapsın dönüp de bakmazdım. Kim olduğunu bilmek istemezdim. Kinlerinim diye korkardım" diyebilen biriydi.

Defalarca kez gol kralı oldu.

Sadece Galatasaraylıların değil, Fenerbahçelilerin de Beşiktaşlıların da... Diğer tüm takımların taraftarlarının gönüllerindeki kraldı.

Ondan sonra Türk futbolundan pek çok gol kralı geldi, geçti. Çok yetenekli futbolcular oynadı. Ama hiçbirisi Metin Oktay gibi olamadı, olamazdı, olamayacak da.

Gençlerimizden onun izinden gitmek isteyenleri takdir ederim, onun kişiliğini kişiliğinde yaşatmak isteyenleri överim.

Ama hakkında ileri geri konuşanlara da... Ne diyeyim?

Hele her gol atana "Metin Oktay gibi, işte Metin Oktay" yakıştırması yapanlara ne söyliyeyim.

Abdurrahim Albayrak, yöneticiyken Mısır'dan transfer edilen Mostafa Mohamed için söylemişti bunu. Demişti ki; "Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor!"

Şimdi de Mauro Icardi için söyleyenleri, yazanları görüyorum sağda solda.

Üzülüyorum.

Icardi kötü futbolcu olduğu için değil bu duygum.

Metin Oktay gibi Türk futbolu ve Galatasaray'ın tarihine golcülüğünün yanı sıra insanlığı ile de geçmiş bir efsanenin yerine ille de birinin konulmaya çalışılmasıdır.

Metin Oktay Galatasaray'a boş mukaveleye imza atardı.

Mauro Icardi sanırım 10 milyon euroya oynuyor.

Hem;

"Metin Oktay" demek "Güzel insan" demektir.

"Metin Oktay" demek "Adam olmak" demektir.

Metin Oktay demek "Galatasaray ahlakı, kültürü" demektir.

Yardımseverdi. Fakirlerin de Metin Oktay'ıydı.

Cebindeki tüm parasını sağda solda karşılaştığı düşkün insanlara verdiği çok oldu.

Simit satmaya çalışan çocukların tüm simidini, çiçek satmaya çalışan kadınların tüm çiçeklerini alıp dağıttı da.

Metin Oktay Galatasaray'dır.

Galatasaray da Metin Oktay!

Takımınızda forma giyen herhangi birinin "Metin Oktay gibi" olabilmesi için 40 fırın ekmek yemesi gerekmektedir.

Bu kadar mı kolay Metin Oktay olabilmek, onun yerine birini koyabilmek!

I love you Metin abi! Rahat uyu.

Sesini de özledik, nefesini de...

Ömrümüzün geri sayımındayız nasıl olsa; bir gün mutlaka tekrar görüşmek dileği ile...