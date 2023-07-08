Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz'dan kötü haber

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Metin Yıldız 1.5 yıl önce evlendiği Ceylan Yılmaz ile boşanıyor.

Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz'dan kötü haber

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Metin Yıldız, 1.5 yıl önce meslektaşı Ceylan Yılmaz ile evlenmişti.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Metin Yıldız (49), meslektaşı Ceylan Yılmaz (35) Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girmişti.

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Snob Magazin'in haberine göre; 1.5 yıldır evli olan çiftin boşanacağı iddia edildi.

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İkilinin ayrılmasının sebebi ise Ceylan Yılmaz'ın kıskançlık yaptığı için olduğu iddia edildi.

Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları araya girmesine rağmen, ikiliyi bir türlü barıştıramadıkları da söyleniyor.

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