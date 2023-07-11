Metin Yıldız'dan boşanma açıklaması

'Çok Güzel Hareketler' ile şöhreti yakalayan Metin Yıldız, hakkında çıkan 'boşanma' haberlerine cevap verdi.

Metin Yıldız'dan boşanma açıklaması

Boşanacakları konuşulan Metin-Ceylan Yıldız çifti, Cihangir'de görüntülendi. Milliyet’te yer alan habere göre; Ünlü oyuncu, “Biz yaklaşık 3.5 yıldır beraberiz ve 1.5 yıldır da evliyiz. 7/24 bir aradayız, birbirimizi çok seviyoruz. Her ilişkide, her evlilikte zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir. Bu durumda önemli olan toparlamak, sevdiğin için emek vermektir" dedi.

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"ÇOK AŞIĞIZ"

Yıldız şöyle devam etti: Sadece ve sadece emek verenler, birbirini çok seven ve aşkla gönülden bağlı olanlar bu sorunları aşabilir. Biz birbirimizi sadece sevmiyoruz, aynı zamanda çok aşığız. Bu aşk öyle kolay yıkılacak bir duyguyla örülmedi. Dolayısıyla kolay kolay kopmaz. Hiçbir sorun yok, ilk gün ne düşünüyorsak bugün de birbirimiz hakkında aynı şeyi düşünüyoruz.

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"BOŞANMIYORUZ"

Komedi programı 'Çok Güzel Hareketler' ile ünlenen Metin Yıldız, "Sonsuza kadar beraber yürümek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Boşanacağımız için sevinenler varsa sevinmesinler, boşanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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