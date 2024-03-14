Metro istasyonunda intihar. Telefonundan çıkan not kahretti. Son sözleri ailesine oldu

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda saat 15.00 civarlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki M.E.E., tren gelirken raylara doğru atladı. Gence çarpan tren aniden dururken, olay sonucu metro seferlerinde çift yönlü bir şekilde aksak meydana geldi.

Seferlerin aksaması üzerine duraklarda yoğunluk meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler raylara atlayan kişiyi çıkarırken, intihar eden kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü.

TELEFONUNDAN NOT ÇIKTI

İntihar eden gencin telefonunun notlar bölümüne ise "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" ifadeleri yer aldı.