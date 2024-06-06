Metro istasyonunda yolculara eşlik eden oluklu kertenkele!

Bursa'da Gökdere metro istasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Bir oluklu kertenkele, yolcularla birlikte durakta metroyu beklerken görüntülendi. Olayı kameraya alan vatandaş, videoyu sosyal medyada "Yılan değil, oluklu kertenkeledir, zararsızdır" açıklamasıyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğenildi.

Sosyal medyada oluklu kertenkele ile ilgili videoya çok sayıda yorum yapıldı. Çoğu kişi kertenkelenin sevimli olduğunu ve videonun çok komik olduğunu belirten yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise kertenkeleye zarar verilmemesini ve doğal yaşam alanına geri dönmesi için yardımcı olunmasını istedi.