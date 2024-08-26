Metrobüs kullananlar dikkat! Bir durak daha kapanıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Metrobüs kullananlar dikkat! Bir durak daha kapanıyor

İstanbul’da metrobüs hattındaki “Beyaz Yol” çalışması nedeniyle Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak.

Metrobüs kullananlar dikkat! Kapanıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan “Beyaz Yol” beton kaplama çalışması devam ediyor. Bu kapsamda, Beşyol durağı yarın saat 18.00’den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak ve 30 Ağustos Cuma günü saat 06.00’da tekrar açılacak. Zincirlikuyu yönündeki durak ise çalışmadan etkilenmeyecek.

FLORYA DURAĞI YARIN AÇILIYOR

24 Ağustos’ta Beylikdüzü yönünde kapatılan Florya durağı da yarın saat 06.00’da tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu yönünde tekrar metrobüse binebilirler.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı. Metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması nedeniyle Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

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