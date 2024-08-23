İstanbullular dikkat. Tarih verildi! Metrobüste bazı duraklar devre dışı kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullular dikkat. Tarih verildi! Metrobüste bazı duraklar devre dışı kalacak

Milyonlarca İstanbullu için metrobüs çalışmasına ilişkin duyuru yapıldı.

İstanbul'da metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışmaları nedeniyle Cennet Mahallesi Durağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cennet Mahallesi Durağı, 23 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den itibaren Beylikdüzü yönüne hizmet veremeyecek ve 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tekrar açılacak.

Aynı zamanda, Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı, 24 Ağustos Cumartesi sabahı saat 06.00 itibarıyla yeniden kullanıma açılacak. Bu süre zarfında metrobüs hattını kullanacak olan yolcuların seyahat planlarını bu değişiklikler doğrultusunda düzenlemeleri öneriliyor.

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