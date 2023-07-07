Metrobüs kullananlara kötü haber: Bu duraklar tam 120 gün kapalı olacak

İBB, Metrobüs hattında yol bakım çalışmalarına başlayacağını duyururken 26 durak arasında 120 günlük çalışma yapılacağını açıkladı. Bakıma alınan duraklar ve yollar çalışma sürecinde kapalı kalacak.

Metrobüs kullananlara kötü haber: Bu duraklar tam 120 gün kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin toplu ulaşımında kilit rol oynayan metrobüsün, yollarında meydana gelen bozulmalar sebebiyle onarıma başlanacağını duyurdu.

Bozulan metrobüs hatlarında yapılacak olan çalışmalar dahilinde Zincirlikuyu - Şehit Mustafa Cambaz arasındaki duraklar ile Beylikdüzü Son Durak - İBB Sosyal Tesisleri arasındaki durakların bakım onarım çalışmaları 120 günde tamamlanacak.

ÇALIŞMANIN OLDUĞU DURAKLAR PAS GEÇİLECEK

İBB'den metrobüs yollarında 'Beyaz Yol' uygulamasıyla ikinci çalışmanın başladığını açıkladı. Açıklamaya göre; beton dökümünün olduğu istasyonlar ve çalışma güzergahları 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs çalışmanın olduğu istasyonu tek yönde pas geçecek.

Yolcuların bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabileceği İBB tarafından belirtilirken "Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak" denildi.

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi olduklarını söyledi.

"SÜREKLİ KASİS VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Yolculardan Seher Özyurt, "Yolda giderken sürekli hareketlilik, bir iniş çıkış, sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz. Çalışmalar olduğu zaman yolcu açısından yoğunluk oluyor kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Trafiksiz olması açısından çocuklarımızla olduğumuz zaman metrobüsü tercih ediyoruz, yoğunluk azaltılırsa, yollara bakım yapılırsa çok iyi olur" dedi.

Yolculardan Serhat Çelik ise "Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım" diye konuştu.

"BAKIM MALİYETLERİ ORTADAN KALKACAK"

İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı duyurdu.

Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı kaydedildi. Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileceği vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada, proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken "Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak" denildi.

"BETON DÖKÜMÜNÜN OLDUĞU İSTASYON 36 SAAT KAPALI KALACAK"

Yol çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"İBB birimleri iki ekip olarak çalışmalarını yürütecek. Bir ekip çift yönlü uzunluğu 18,5 kilometre olan Zincirlikuyu- Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durakta çalışma yapacak. İkinci ekip de 23,7 kilometrelik Beylikdüzü Son Durak ile İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergahı yenileyecek. Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alan 'Beyaz Yol' ile kaplanacak. Vardiyalı şekilde aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak.

Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak."

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