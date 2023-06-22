İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hizmette 4 Yıl Sunumu isimli programda Erdoğan'ın ve AKP’nin engellemelerine dikkat çekerek "İBB’nin devletin finansa kuruluşlarından bir kuruş dahi kredi alamadığı bir 3.5 yıl" ifadelerini kullandı ve yapılan hizmetleri anlattı.

İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / TOLGA ŞAHİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’a Hizmette 4. Yıl” sunumu gerçekleştiriyor.

AKP iktidarının İBB'ye yönelik baskı ve engellemelerine dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Trafik sorununu çözmek için kent içi hareketliliği ve yaşam kalitesini arttırmak için yatırımların aslan payını metroya ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz. İhmal edilmiş yılların farkını kapatmak zorundayız. İstanbul tarihinin yıllık bazda en çok metro üreten yönetimiyiz. Bu sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir rekordur.

Bahsettiğimiz bu 3,5 yılda bir hükümetin bir yerel yönetime çektireceği ızdıraplar noktasında akla hayale gelmeyen süreçlerin de altını çizelim. Düşünün ki Türkiye'nin en önemli 3 kamu kurumundan birisi, en büyük bütçeye sahip İBB'nin devletin finans kuruluşlarından, bankalarından bir kuruş dahi kredi alamadığı bir 3,5 yıldan bahsediyoruz.

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"ENGELLERE RAĞMEN METRO ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRDİK"

Yaşam kalitesini artırmak için yatırımların aslan payını metroya ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz.

İş başına geldiğimizde, projesi olmayan, finansman sorunu çözülmemiş, yapım çalışmaları tümüyle durdurulmuş, inşaat alanları terkedilmiş metro inşaatları devralmıştık.

En temel gerekleri yerine getirilmeden, tamamen seçim yatırımı olarak kamuoyuna duyurulmuş, yarım yamalak metro projelerini biz hızla düzelttik ve hayata geçirdik.

Size büyük bir gururla söyleyebilirim ki, 3.5 yılda toplam 46 istasyona sahip 46,2 km uzunluğunda 5 metro ve 1 tramvay hattını hizmete açtık. Halen 8 metroda inşaatlarımız devam ediyor.

2024 Mart’a kadar raylı sistem ağına 18,9 km daha raylı sistem kazandırarak bu büyük başarıyı devam ettiriyoruz.

Önümüzdeki 9 ayda hizmete açacağımız 3 raylı sistem hattımızla birlikte yıllık ortalama 13 km metroyla İstanbul tarihinin, yıllık bazda en çok metro üreten yönetimiyiz. Bu sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir rekordur.

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