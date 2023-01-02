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  • Gaziantep'te metroda ağlayan bebeğin uyuması için hep beraber ninni söylediler. Yaşasın iyi insanlar

Gaziantep'te metroda ağlayan bebeğin uyuması için hep beraber ninni söylediler. Yaşasın iyi insanlar

Gaziantep'te metroda ağlayan bir bebeği sakinleştirmek için onlarca kişi hep bir ağızdan ninni söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 19:11
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Metroda ağlayan bebeğin uyuması için hep beraber ninni söylediler. Dünyayı iyilik kurtaracak

Gaziantep'te metroda ağlayan bebeğin uyuması için hep beraber ninni söylediler. Yaşasın iyi insanlar
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Gaziantep'te metroda annesiyle seyahat ederken huzursuz olup ağlayan bebeği araçtaki gençler ninni söyleyerek uyuttu.

O anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

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Alperen Kaan
2.01.2023 19:39
Bu millete kolay kolay birşey olmaz.  
 
icecube
2.01.2023 19:28
İyi ki halen varsınız...  
 
Hatice Balaban
2.01.2023 19:26
Çok etkileyici , çok güzel  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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