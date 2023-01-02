Gaziantep'te metroda ağlayan bebeğin uyuması için hep beraber ninni söylediler. Yaşasın iyi insanlar

Gaziantep'te metroda annesiyle seyahat ederken huzursuz olup ağlayan bebeği araçtaki gençler ninni söyleyerek uyuttu.
O anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
Gaziantep'te metroda annesiyle seyahat ederken huzursuz olup ağlayan bebeği araçtaki gençler ninni söyleyerek uyuttu.
O anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
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