Metroda eşini başka bir kadınla yakaladı. "Beni bunun için mi öldüreceksin?" diye bağırdı

Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla yakalayınca sinir krizi geçirdi. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "Beni, bunun için mi öldüreceksin" diye bağırdı. O anlar metrodaki yolcuların cep telefonuna böyle yansıdı.

KAYNAK: DHA
Metroda eşini başka bir kadınla yakaladı. "Beni bunun için mi öldüreceksin?" diye bağırdı

Merkez Osmangazi ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.

"SENİN KOCANI DA ARAYACAĞIM"

Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.

"ANNENİ DE ARAYIP GÖSTEREYİM"

Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.

Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
İşte Beşiktaş'ın Tirana maçı ilk 11'i. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu Spor
İşte Beşiktaş'ın Tirana maçı ilk 11'i. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu
Tekstil sektörüne damga vurmuş 3 firma iflas etti. Listede meşhur Türk markası da var Ekonomi
Tekstil sektörüne damga vurmuş 3 firma iflas etti. Listede meşhur Türk markası da var
Çiftçi hasadı yaptı sonuca inanamadı. 1,5 dekarlık alana deneme amaçlı ektiler Ekonomi
Çiftçi hasadı yaptı sonuca inanamadı. 1,5 dekarlık alana deneme amaçlı ektiler
43 saniye drift atmıştı. 24 bin 406 lira ceza ödeyecek Güncel
43 saniye drift atmıştı. 24 bin 406 lira ceza ödeyecek
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı Dünya
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi Yaşam
Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi