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Metroda kadınlara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın 18 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanığın 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsini istedi. Duruşmada savunma yapan sanık, "Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak kontrolümü kaybettim” dedi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 23:04
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Metroda kadınlara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın 18 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Metroda kadınlara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın 18 yıl 3 aya kadar hapsi istendi
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Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın (32) yargılanmasına devam edildi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, geçen celse tahliye olan sanık Emrah Yılmaz katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden istenen raporun geldiğini ve raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan sanık Emrah Yılmaz, “Olayı ben başlatmadım. Müştekilerden biri çıkardı. Olayın içerisinde ben darp edildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Müşteki ben tahrik etmiştir, tekme atmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi.

Müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu, “Sanık haksız tahrik indirimi almak için savunma yapmaktadır. Sanığın video kaydında da saldırıya uğramadığı açıktır” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, “Sanığın cezai ehliyeti tamdır” diyerek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Emrah Yılmaz’ın müştekilere yönelik “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya ilişkin söz verilen sanık Yılmaz ise, “Ben ilk etapta kimseye hakaret etmedim. Sadece kaba konuştum. Tahrik altında hakaret ettim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, müşteki ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları gelecek celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

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