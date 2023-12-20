Metropolis Antik Kenti’ndeki tarihi kazılar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Metropolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek'in katıldığı etkinlikte gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

“EN ÜST DÜZEYDE KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmalarla ilgili konuşan Hotar, "Burası adeta bir laboratuvar. Çok kıymetli verilerimiz var. Özellikle genç akademisyenlerimizi teşvik ediyoruz, akademik çalışmalar için hocalarımızı da gençlere yol göstermesi noktasında teşvik ediyoruz. Burayı en üst düzeyde korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEYECANLA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDAKİ ÇALIŞMALARI BEKLİYORUZ”

Profesör Aybek ise çalışmalarla ilgili, “Özellikle tarım ticaretiyle öne çıkmış. Metropolis'in harabelerini gezdiğimizde zenginliği, sanat düzeyini, o güzel mermer yapıları görebiliyoruz ve o günün görkemini anlayabiliyoruz. Burada her zaman sürprizlerle karşılaşıyoruz. Yamaçta kurulmuş olduğu için genellikle kalıntılar derin dolgular altında ortaya çıkıyor. Arkeolojik kazıların sonucunda yeni ve çok önemli buluntular ortaya çıktı. Yerinde korunmuş sütunlar, mozaikli galeriler, tuğla dükkanlar... Metropolis'in ticaret hayatının en canlı olduğu bölümünde çalışıyoruz ve heyecanla önümüzdeki yıllardaki çalışmaları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.