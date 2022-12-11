Mevlana 749. yılında anılıyor

AA

Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca, Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca'nın acem makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Salonu dolduran yerli ve yabancı turistler, Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle takip etti. Şebiarus programları, 17 Aralık'ta sona erecek.

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içeriyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Hazreti Mevlana, kainatta canlı ve cansız tüm varlıkların bir dönüş içinde olduğunu ve bu dönüşün başı boş değil, Allah'ı zikrederek yapıldığını düşünerek, bu coşku ile sema ediyor. Günümüze kadar Mevlevi zikri olarak süregelen sema, Cenabıhakk'a ulaşma gayesinin aracı olarak görülüyor.