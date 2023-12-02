Mevlana vefatının 750. yıldönümünde anılacak

Mevlana vefatının 750. yılında dünya çapında etkinliklerle yad ediliyor.

Bostancı Gösteri Merkezinde 20 Aralık'ta yapılacak "Vuslat 750" etkinliğinde İhsan Özer yönetimindeki Metropolitan Orkestrası eşliğiyle Ahmet Özhan ve Hakan Aysev ile Ayasofya Hafızları Topluluğunun performansları izleyicilere hem müzik ziyafeti hem de görsel şölen sunacak.

Sanatçı Ahmet Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hazreti Mevlana sadece Müslüman toplum tarafından değil dünyada çok paylaşılan, mesnevisi özellikle çok okunan, fikirleriyle insanları cezbeden, aşkıyla insanları mest eden, semasıyla insanları hayran eden çok yönlü Allah velisidir, Allah dostudur. Ne mutlu ki böyle bir şahsiyetimiz bütün dünya tarafından kabul görmüş ve tiryakilik yapmış." dedi.